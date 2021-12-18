تعرف على آخر مجهودات وزارة النقل فى مشروع تطوير الطريق الدائى حول القاهرة

كتب ـ محمد الأحمدى

يعتبر مشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى من أبرز المشروعات التي تنفذها وزارة النقل حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً والذي يساهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية ، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

وأكدت وزارة النقل، أنه تم الانتهاء من الكوبري أعلى محور الطوارئ، كما تم تفقد وزير النقل كامل الوزير يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية كوبرى المرج والذى تم الانتهاء من تنفيذه والذى سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، ويعبر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج وكذلك تم تفقد كوبري مسطرد ثم أعمال تطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقق السيولة المرورية المطلوبة.



أعمال التوسعة فى المسافة من سعد الشاذلى

وحول أعمال التطوير والتوسعة فى المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، بنسبة 100% والتى شملت توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان، وكذلك متابعة اللمسات النهائية للانتهاء من اعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى.

وحول أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بعدد 2 مطلع و2 منزل، أوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهاً الى البساتين كما تابع الوزير الاعمال الجارية في تقاطع الكورنيش مع الطريق الدائري.



الطريق الدائرى

ويجرى إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري لخدمة كافة اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة ومتابعة ربط الطريق الدائري بمحور الزمر، وتم تابع أعمال تطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم حيث يتم تنفيذ عدد 2 مطلع و2منزل تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين، وعقب ذلك توجه الى المريوطية حيث استعرض أعمال أسفلت الطبقة السطحية للطريق وللتوسعة وشدد على تنفيذ الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية .

ويجرى أيضا إنشاء محور جديد على ضفتى ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى والدائرى الأوسطى والدائرى الإقليمى هذا وقد تم الانتهاء من عدد 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة وهي أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران) وكوبري الطالبية



جانب من أعمال التوسعة

وشددت الوزارة على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية واستمرار إزالة المخلفات والقمامة على مدار الساعة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، مناشدتهم بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائرى وكافة الطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الجمالى للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان.

وتؤكد الوزارة أنه منذ أن تم البدء فى التطوير الشامل وتوسعة الطريق الدائرى منذ سنة وأربعة أشهر والعمل يتم على مدار 24 ساعة على هذا الطريق الذي يعتبر واحدا من اهم الطرق في مصر الذي يربط ثلاث محافظات في نطاق القاهرة الكبرى يقطنها من 23 الى 24 مليون مواطن ووافد اليها يوميا حوالى من 10 الى 12 مليون مواطن زائر، كما يخدم الطريق الدائري كل الطرق الرئيسيه التي تخرج منه كشرايين تنميه إلى كل انحاء الجمهورية مثل طريق القاهرة الإسكندرية /الزراعي.



كوبرى المنيب

جدير بالذكر، أن المسافة من أوتوستراد المعادى حتى طريق السخنة فالقاهرة الجديدة فطريق القاهرة /السويس فطريق القاهرة /الإسماعيلية فطريق بلبيس الصحراوى فمنطقه وكوبرى عدلى منصور ثم مدينه السلام فمنطقة المرج والخصوص حتى طريق شبرا بنها الحر و محور الفريق العصار تم الانتهاء من تنفيذها وفي الجزء من محور الفريق العصار حتى طريق الاسكندريه الزراعي يتم تنفيذ ملحمة حاليا لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي للانتهاء منه ليصبح قد تم الانتهاء من القوس الجنوبي والشمالي والشرقي للطريق الدائري لافتا الى ان القوس الجنوبي الغربي من اوتوستراد المعادي وحتى المريوطية جاري التوسعة وتباعا يدخل الخدمة كل جزء يتم الانتهاء من توسعته ورصفه كما يتم الانتهاء من أعمال النيوجرسى ويتم رفع كفاءة الطريق بالكامل من خلال عمل طبقات استعدال بالكامل لبعض الأماكن التى كان بها بعض الميول حيث يعاد ضبط المناسيب بها في الاتجاه الخارجي قبل رصف الطبقة السطحية.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من مشروع إناره الطريق الدائري بأعمده الهاى ماست و جاري تنفيذ منظومة ITS لتحقيق اعلى معدلات الامان والسلامه على الطريق لافتا انه يتبقى في الطريق الدائري الجزء من الاسكندريه الصحراوي في اتجاه طريق الواحات و العمل على قدم وساق للانتهاء منه كما يتم تطوير طريق الواحات ليصبح 8 حارات في كل اتجاه بالاضافه الى تنفيذ نظامBRT وهو نظام الاتوبيس الترددي السريع حيث يصبح الطريق 6 حارات للملاكي ثم حاره داخليه مخصصه للاتوبيسات BRT ليصبح الاجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا في كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه وسيتم الاسبوع المقبل البدء في انشاء المحطات الخاصه بBRT ثم كباري المشاه والانفاق طبقا لتصميم الطريق في كل قطاع.