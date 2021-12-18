هل هناك وقت مناسب لشرب الماء فى اليوم؟.. اعرف الإجابة

كتبت مروة هريدى

يتكون حوالي 75 % من جسم الإنسان من الماء، ومن المعروف جيدًا أهمية الحفاظ على نسبة الماء في الجسم، حيث لها العديد من الوظائف من تنظيم صحة الدماغ والقلب إلى المساعدة في الحفاظ على صحة الجلد، لذلك يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا ضروريًا لتمكين الجسم الصحي والوظيفي.

ووفقًا للخبراء، فإن كمية المياه الموصى بتناولها يوميًا حوالي 3.5 لتر للرجال و2.5 لتر للنساء، فإذا كنت تجد صعوبة في تحقيق أهدافك اليومية من الماء، فإليك بعض الطرق تساعدك على تحقيق ذلك، وفقًا لشبكة "تايمز نيوز" الهندية.





هل هناك وقت مناسب لشرب الماء؟

يعمل جسم الإنسان بطريقة منهجية ولضمان عمله بكفاءة، من المهم تخصيص وقت للأنشطة الأساسية مثل الأكل والنوم وما إلى ذلك، بينما يمكن ضبط توقيت لشرب الماء لتحقيق أقصى قدر من الفوائد للجسم، وإليك بعض التوقيتات المناسبة لشرب الماء:

فى الصباح

بعد 7-9 ساعات من النوم المتواصل، يجب شرب الماء أول شيء في الصباح بعد الاستيقاظ، حيث يساعد على تنشيط عقلك وجسمك، علاوة على ذلك، ألقت الدراسات الضوء على فوائد الترطيب في تحسين الحالة المزاجية وتنظيم حركات الأمعاء.

التمرين

يميل الجسم إلى فقدان الإلكتروليتات والماء بشكل كبير أثناء جلسات التمرين، هذا قد يعرض الجسم لخطر الجفاف الشديد إذا لم يتم الاعتناء به، لذلك، تذكر دائمًا شرب الماء قبل التمرين وأثناءه وبعده لتجنب خطر الإصابة بالجفاف وعدم توازن الكهارل والإصابات المستمرة، حيث يمكن أن يؤدي الحفاظ على رطوبة الجسم أيضًا إلى تحسين الأداء واستعادة العضلات.

قبل الوجبات

هل تعلم أن شرب الماء قبل الوجبات أثبت أنه وسيلة فعالة لإنقاص الوزن، حيث يساعد على الشبع وكبح الشهية ومنع الإفراط في تناول الطعام، علاوة على ذلك، فإن شرب الماء بعد الأكل يمكن أن يكون فعالاً في المساعدة على الهضم.

فى الليل

غالبًا ما يتجنب الناس شرب الماء قبل النوم خوفًا من النوم المتقطع، لكن شرب الماء قبل النوم يساعد على نومًا أفضل، علاوة على ذلك، يمكن أن يقلل ذلك من خطر الإصابة بجفاف الفم.

فى النهاية، احرص على الاحتفاظ دائمًا بزجاجة مياه في متناول يدك حتى تتمكن من إخماد العطش المفاجئ وتلبية متطلبات الجسم.