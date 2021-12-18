هل بحة الصوت من أعراض فيروس كورونا؟.. اعرف الإجابة

نهير عبد النبى

مر ما يقرب من عامين من العيش في جائحة عالمية، من الطبيعي أن تتساءل عما إذا كانت أي أعراض جديدة تصاب بها يمكن أن تكون علامة على كورونا وعلى الرغم من أن السعال أو فقدان التذوق والشم يجب أن يرفع العلم الأحمر، إلا أن هناك بعض الأعراض التي تقع في منطقة رمادية بحة الصوت هو واحد منهم.

وحسب ما ذكره موقع Health أبلغ بعض الأشخاص المصابين بالفيروس عن وجود بحة في الصوت.

ما هي بحة الصوت؟

عندما تكون أجش، يمكن أن يبدو صوتك لاهثًا أو خشنًا أو متوترًا، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، عادة ما يكون حجمه أكثر ليونة أو أقل حدة، وقد تشعر بالحكة في حلقك، وعادةً ما تكون بحة الصوت أحد أعراض مشاكل الطيات الصوتية في الحنجرة، والتي تعرف أيضًا باسم الحنجرة.

ما الرابط بين بحة الصوت وفيروس كورونا؟



هناك بعض البيانات التي تظهر أن مرض فيروس كورونا يمكن أن يؤدي إلى بحة في الصوت، ووفقا لأحدى الدراسات وجدت أن 70 من أصل 160 مريضا كورونا كان يعانى من خلل النطق، وهو التقاط كل الأجل للتحدث المتاعب التي تشمل وجود بحة في الصوت، و تم تصنيف هذا على أنه خفيف إلى معتدل في 69 من المرضى، لكنها استمرت لأكثر من أسبوعين في 33 منهم وأكثر من شهر في 11 مشاركًا في الدراسة.

لماذا قد يسبب مرض كورونا بحة في الصوت؟



من المهم الإشارة مقدمًا إلى أن البحة ليست فريدة من نوعها بالنسبة لـفيروس كورونا ويقول خبير الأمراض المعدية Amesh A. Adalja ، العضو المنتدب في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي في ميريلاند ، "من الشائع جدًا أن تسبب فيروسات الجهاز التنفسي بحة في الصوت" . "هذا ليس شيئًا خاصًا بـ كورونا ولكنه من المضاعفات العامة للعديد من التهابات الجهاز التنفسي العلوي."