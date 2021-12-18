اليوم السابع
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السبت، 18 ديسمبر 2021 12:05 ص
أكرم القصاص
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فرنسا تمنع الحفلات الموسيقية في رأس السنة بسبب انتشار كورونا

السبت، 18 ديسمبر 2021 12:00 ص
فرنسا تمنع الحفلات الموسيقية في رأس السنة بسبب انتشار كورونا احتفالات في فرنسا - ارشيفية
أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، طرح مشروع قانون جديد بداية شهر يناير المقبل لتشديد الإجراءات المتعلقة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيتم منع الحفلات الموسيقية والألعاب النارية في رأس السنة.
 
وقال كاستيكس -في مؤتمر صحفي نقلت عنه صحيفة (ذا جارديان) البريطانية- "سيتم منع الحفلات الموسيقية والألعاب النارية في رأس السنة، نحن نعيش في قلب الموجة الخامسة وطواقمنا الصحية منهكة".
 
وأضاف أن "متحور (أوميكرون) ينتشر بسرعة في فرنسا وسيصبح هو الأكثر انتشارا مع بداية العام المقبل".

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