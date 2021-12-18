"نوصل الأسلاك".. اعترافات لصوص الدراجات النارية في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

اعترف لصوص بسرقة الدراجات النارية في القاهرة بأسلوب "توصيل الأسلاك وكسر الجادون" حيث كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب، وأنهم يبعوا المسروقات لشخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة".

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مندوب بشركة شحن) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أن مالكها وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة ملكه والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.