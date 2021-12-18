نجاح عملية زراعة منظم ضربات القلب لمريض بمجمع الإسماعيلية الطبي

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى نجاح العملية فى إنهاء معاناة مريض القلب والذى يبلغ من العمر 46 عامًا، حيث كان يعاني من نوبات إغماء متكررة أدت لإعاقته عن ممارسة حياته وعمله بصورة طبيعية، وتكرار حجزه بالمستشفي عدة مرات، ولم يستجب للعلاج الدوائي، وتبين بعد إجراء الفحوصات الطبية والقسطرة التشخيصية أن المريض يعاني من تسارع دقات القلب البطيني المستمر مما يسبب الإغماءات.

وأضافت الهيئة، أنه على الفور تم تركيب جهاز منظم لضربات القلب مزود بصاعق داخلي للمريض، والذي يعمل باستمرار على مراقبة ضربات القلب غيرالطبيعية سواء كان المريض مصابًا بتسارع أو تباطؤ نبضات القلب ويحاول تصحيحها على الفور، لافتة إلى أن جهاز تنظيم ضربات القلب يقوم بمحاكاة كهربية القلب الطبيعية عبر إرسال نبضات كهربائية للقلب لتقوم عضلة القلب بالتقلص وإنتاج نبضات قلب بالشكل الطبيعي والمفترض حسب حاجة القلب.

وتابعت الهيئة، أنه قام بإجراء العملية للمريض نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بمجمع الإسماعيلية الطبي، موضحة أنه تم إجراء العملية للمريض بتكلفة قدرها 300 جنيه فقط قدر مساهمة بالعملية، رغم أن تكلفتها تتجاوز الـ 150 ألف جنيه، حيث إن المريض من منتفعي خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، والذي يضمن علاج كل المصريين بأقل تكلفة وأعلى جودة عالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مواصلة هيئة الرعاية الصحية نجاحها في توفير الخدمات الطبية والعلاجية على أعلى مستوى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، والذي يتسق مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر ومطابقتها للمعايير العالمية، مشيرًا إلى الجاهزية العالمية لمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية سواء من ناحية التجهيزات الطبية وغيرالطبية أو القوى البشرية من الكوادر الطبية والإدارية مما يضمن توفير خدمة طبية مطابقة لأعلى معايير الجودة للمنتفعين وكافة المتعاملين بالمحافظة.