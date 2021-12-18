اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ميناء دمياط: حركة الوارد من البضائع العامة وصلت إلى 45 ألف طن

السبت، 18 ديسمبر 2021 05:46 م
ميناء دمياط: حركة الوارد من البضائع العامة وصلت إلى 45 ألف طن ميناء دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5000 طن تشمل: 1930 طن يوريا و850 طن فوسفات و129 طن حجر جيرى و 1780 طن رمل و 311 طن كحول.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44876 طن تشمل :  15750 طن ذرة و 13531 طن قمح و 1679 طن خشب زان و 6500 طن صويا و 650 طن خردة و 5916 طن حديد و 850 طن زيت طعام .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 519 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وبطاطا وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وليمون و برسيم و سمسم و قطن ) و فواكه ( فراولة و برتقال و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من  الامارات و الكويت و السعودية و سنغافورة و هولندا و انجلترا و سريلانكا و إيطاليا و بنجلاديش و هونج كونج و امريكا و الصين و اليونان .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 65 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1747 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 132939 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123056 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2491 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وسوهاج ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 1974 شاحنة .

 

 


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