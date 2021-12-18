ميناء دمياط: حركة الوارد من البضائع العامة وصلت إلى 45 ألف طن

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5000 طن تشمل: 1930 طن يوريا و850 طن فوسفات و129 طن حجر جيرى و 1780 طن رمل و 311 طن كحول.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44876 طن تشمل : 15750 طن ذرة و 13531 طن قمح و 1679 طن خشب زان و 6500 طن صويا و 650 طن خردة و 5916 طن حديد و 850 طن زيت طعام .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 519 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وبطاطا وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وليمون و برسيم و سمسم و قطن ) و فواكه ( فراولة و برتقال و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الكويت و السعودية و سنغافورة و هولندا و انجلترا و سريلانكا و إيطاليا و بنجلاديش و هونج كونج و امريكا و الصين و اليونان .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 65 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1747 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 132939 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123056 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2491 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وسوهاج ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 1974 شاحنة .