ميناء دمياط: حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14389 طنا خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14389 طنا، تشمل 6800 طن يوريا و3658 طن فوسفات و260 طن كحول و760 طن كوارتز و452 طن حجر جيرى و2459 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69342 طنا، تشمل 16518 طن ذرة و21522 طن قمح و1152 طن فول و1196 طن خشب زان و9500 طن صويا و3160 طن خردة و16294 طن حديد.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 460 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و بطاطا و فاصوليا و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( ريحان و بصل و شمر و كمون و كراوية و نعناع و سمسم و قطن ) و فواكه ( بلح و برتقال و رمان ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و سنغافورة و هولندا و انجلترا و سريلانكا و المانيا و الهند و اندونيسيا و مالطا و إيطاليا و فيتنام و كوريا الجنوبية و الصين و سلوفينيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 85 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2117 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 132487 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106196 طنا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2702 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4434 شاحنة.