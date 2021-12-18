مقتل 6 مدنيين بالكاميرون فى هجوم لبوكو حرام

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

لقى 6 مدنيين مصرعهم وأصيب عدد آخر بجراح إثر هجوم مسلح لجماعة بوكو حرام فى أقصى شمال الكاميرون بحسب موقع حصرا ميديا الإخباري.

وقالت السلطات الكاميرونية فى بيان نشرته اليوم السبت، إن عددا من مسلحى بوكو حرام مدججين بالسلاح داهموا قرى واقعة بالقرب من الحدود مع نيجيريا.

وأضافت أن المسلحين هاجموا مدنيين عزل وقتلوا ستة أشخاص، وأصيب آخرون بجراح، دون أن تذكر الحصيلة النهائية للجرحى.

وتتعرض القرى الواقعة فى أقصى شمال الكاميرون على الحدود مع نيجيريا هجمات من طرف بو كو حرام منذ فبراير 2015، وكثفت من هجماتها فى الأشهر الأخيرة.

فيما أطلقت الكاميرون عملية عسكرية إقليمية وفى حوض بحيرة تشاد (النيجر تشاد ونيجيريا والكاميرون” تهدف إلى “تطهير المنطقة من جماعة بكو حرام”.

وقالت الحكومة الكاميرونية فى بيان أن هذه العملية كان من المفترض أن “تثبت أنظمتنا الأمنية” وتعزز عودة آلاف الأشخاص الذين فروا من جزر بحيرة تشاد منذ عام 2015.

وأدى التوتر الأمنى فى شمال الكاميرون إلى نزوح أكثر من 81 ألف شخص عن قراهم، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.