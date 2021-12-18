مقتل شاب بالشرقية على يد زوج والدته بطعنة نافذة بالصدر لدفاعه عنها

الشرقية -فتحية الديب

أنهى سائق بمحافظة الشرقية حياة نجل زوجته البالغ من العمر 17 عاما بتسديد طعنة نافذة له بالصدر أودته قتيلا فى الحال، لتدخله للدفاع عن والدته على إثر حدوث مشادة بينها وبين زوجها المتهم، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية ، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة الزقازيق الجامعى بوصول" مصطفى ط" 17 عاما مقيم كفر الزقازيق البحرى جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وتوصلت تحريات ضباط قسم ثانى الزقازيق إلى قيام " م ر" 40 عاما سائق توك توك، بارتكاب الواقعة، بسبب حدوث مشادة كلامية بين وبين زوجته والدة المجنى عليه، المتزوج منها عرفيا، وتطورت المشادة إلى مشاجرة فتدخل المجنى عليه للدفاع عن والدته فتعدى عليه المتهم بسلاح أبيض وسدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته ولاذ بالفرار.

تمكن ضباط البحث الجنائي من ضبط المتهم، وبسؤاله أنكر ما نسب إليه من اتهامات وتم إحالته إلى النيابة العامة التى قررت برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ونوع الأداة المستخدمة فى الجريمة، وقررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.