مصرع شخصين وإصابة 5 فى حادث تصادم على الصحراوى الشرقى القديم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرين اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق "القاهرة - أسيوط " الصحراوى الشرقى القديم بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق "مصر - أسيوط" الصحراوى الشرقى القديم، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثتين "أحمد حسن النقيب" 54 سنة ومقيم بمحافظة القاهرة، و"ثريا محمد أحمد" 42 سنة ومقيم بمحافظة الفيوم وتم إيداعهما بمشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى تحت إشراف النيابة العامة.

والمصابون وهم جورج نشأت عزمى 28 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج مهندس معمارى مصابًا باشتباه كسر بالقدم الأيسر، ونهى محمد أحمد 47 سنة مقيمة بمنشأة ناصر محافظة القاهرة مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمد محمد عبد العظيم 6 سنين مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحسن فتحى ونيس 22 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج مصابًا باشتباه كسر الذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، وأبانوب جرجس راغب 26 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، حيث تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.