معلم بدرجة فنان.. "النحراوى" يحول المستهلكات لتحف فنية.. صور وفيديو

شمال سيناء ـ محمد حسين

نجح "محمد فتحى النحراوى" معلم التربية الفنية بشمال سيناء، فى استثمار مهنة "الرسم" لتتحول لإبداع ظهر من خلال أعمال نفذها لتحف فنية، اعتمد فى تكوينها على مستهلكات من الحياة اليومية وتجميلها بالخزف والزلف، فضلا عن دقة رسم المناظر الطبيعية، ومشاركته فى تجميل أسوار قديمة لتتحول للوحات فنية.

قال محمد فتحى النحراوى لـ"اليوم السابع"، انه يعمل مدرس تربية فنية بمدرسة الشهيد رفيق عزت الإعدادية فى مدينة العريش بشمال سيناء، وهو من ابناء مدينة بسيون بمحافظة الغربية، وانتقل للعمل فى شمال سيناء فى عام 2008.

أضاف انه لفت نظره بعين الفنان، وجود خامات بشمال سيناء تصلح لتكوين اعمال فنية، وأهمها الزلف وصدف البحر والرمال وغيرها من مكونات الطبيعة التى استطاع ان يمزجها مع " الطين الأسوانى" ويخرج منها بأشكال فنية منوعة .

وأشار إلى انه نجح فى تحويل كل المستهلكات من الحياة اليومية لقطع فنية، وبينها " القلل " المكسورة التى أعاد تجهيزها، وبقايا الأقلام المستهلكة، وغيرها .

وتابع انه توسع فى أعمال تحويل الخزف لأشكال فنية، بخلط الطين من وادى العريش بطين مخصوص يحضره من أسوان لقوة تماسكه، إلى جانب إتقان تكوين الأشكال الفنية ،يعتبر أن عشقه ومجاله الأساسي هو رسم المناظر الطبيعية بكل مكوناتها، ويعتمد فيها على الخيال فى الرسم لكل مفردات الطبيعة من حوله، وما يشاهده فى الصور من مناظر خلابه من مختلف أنحاء العالم .

وأشار إلى انه قام برسم أشهر لوحة لايزال يحتفظ بها تحمل عبارة " تحيا مصر"، ولا تزال رغم مرور قرابة 10 سنوات على رسمها تحتفظ بقوة ألوانها ، كما انه يقوم برسم وتشكيل الكلمات الوطنية والتوعوية والتى يقوم برسمها على الأسوار القديمة لتعود لها بهجتها.

وقال الفنان "النحراوى"، إن أكثر ما يسعده هو احترام الناس للفن، مؤكدا انه احيانا يقوم بالعمل لساعات على الأسوار، ويفاجئ بمن يمر بجواره ويشجعه فى حين ان أشد ما يؤلمه انه بعد انتهاء عمله، يفاجئ أن أحد يقول انه رأى "شخبطة" على رسم قام بتنفيذه على سور أو حائط فى مكان عام.

وعن رحلته مع الإبداع، قال انه ورثها من أسرته ، لأن والده الشيخ فتحى النحراوى كان يميل للإبداع ، بينما جده كان يعمل مدرس مجال صناعى ويبدع فى تحويل الخشب لقطع فنية وصبغها بألوان طبيعية ، وهو بدوره التحق بكلية التربية الفنية ، وطموحه فى المستقبل ان تتاح له فرصة المشاركة فى المعارض داخل محافظة شمال سيناء وخارجها، ويأمل ان تكون هناك جمعية أو جهة خاص بالفنانين بشمال سيناء تساعد وتعلم صغار الشباب المهتمين بالرسم على هذا الفن الجميل الراقى .



الفنان النحراوى 1



تحويل المستهلكات لتحف فنية



تحويل مستهلك منزلى لتحفة



تدوير مستهلكات



تشكيلات من الطبيعة



تكريم من وكيل وزارة التربية والتعليم



رسم منظر طبيعى



عبارات تحفيزية



لوحة تحيا مصر



لوحة سيناء



مشهد طبيعى خيالى



من اشكال قام بصناعتها



وهو يجمل احد الاسوار