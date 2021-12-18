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مصر تؤكد لحكومة برلين رفضها التدخل السافر فى الشئون الداخلية

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:27 م
مصر تؤكد لحكومة برلين رفضها التدخل السافر فى الشئون الداخلية سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها رفضها التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.
 
واعتبرت الخارجية المصرية هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.
 
ولفتت إلى أنه من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير.
 
 
 
وتابعت، إن وزارة الخارجية تؤكد مجددًا رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.
 
 
 
هذا، ومن الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير.

مصر

ألمانيا

برلين

الخارجية المصرية

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