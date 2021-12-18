اليوم السابع
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السبت، 18 ديسمبر 2021 07:23 م
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة

السبت، 18 ديسمبر 2021 06:55 م
مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقي 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب شخصين آخرين في حادث تصادم 3 سيارات بمركز ايتاى البارود بالبحيرة  حيث تلقى  اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة  إخطارا  بالواقعة من مركز ايتاي البارود.
 
وبالفحص تبين استقبال مستشفى ايتاى البارود جثة 4 أشخاص و شخصين آخرين مصابين بجروح  وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق القاهرة - الاسكندرية الزراعى أمام منطقة التوفيقية التابعة لمركز ايتاى البارود.
 
وتم نقل  الجثث الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي ايتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة  كما تم نقل المصابين لذاتالمستشفى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة .
 
 
 

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