مساء اليوم.. انطلاق البطولة الأولى لجامعة الأقصر لكرة القدم الخماسية للجامعات

الأقصر – أحمد مرعى

تنطلق فعاليات البطولة الأولى للجامعة لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية، مساء اليوم السبت، حيث تبدأ بإجراء مراسم القرعة بساحة أبو الحجاج وسط الأقصر، في تمام الساعة 7 مساء، ويتخللها عروضا فنية وشعبية وفقرة غنائية لفرقة الموسيقى العربية التابعة لقصر ثقافة الأقصر.

وقالت جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يقام حفل افتتاح البطولة بالصالة المغطاة في اليوم التالي الموافق الأحد 19 ديسمبر في تمام الساعة 10 صباحا، يتخلله عروض فنية وشعبية ثم تجرى مباراة الافتتاح بين فريقين أحدهما فريق جامعة الأقصر، ثم تقام باقي المباريات تباعا على ملعبي "ايجوث - وطلائع النصر" بالإضافة إلى ملعب الصالة المغطاة.

وتقام البطولة في الفترة من 18 حتى 23 ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة 16 جامعة، وهي (الإسكندرية، طنطا، بورسعيد، عين شمس، المنوفية، السادات، دمياط، الزقازيق، النيل الدولية، الأكاديمية العربية للعلوم بالقاهرة، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج، أسوان، وزارة التعليم العالي"ايجوث")، بالإضافة إلى جامعة الأقصر، وتأتي البطولة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبالتعاون مع الإتحاد الرياضي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، واتحاد الاتحادات النوعية برئاسة وزير الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضى للشركات.

وأكد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة أخذت على عاتقها تنظيم البطولة دون أي رسوم اشتراك من الجامعات المشاركة، لافتاً إلى أن البطولة ستساهم في الرواج السياحي من خلال الزيارات التي سيتم تنظيمها لطلاب الجامعات للتعرف على مزارات المحافظة السياحية والأثرية، موضحاً أن الجامعة حققت انجازات كبيرة في مدة زمنية قليلة وحصدت العديد من الجوائز من خلال مشاركة طلابها في كافة المسابقات والفعاليات الخارجية، ونتيجة للجهد المبذول من الجامعة، فإننا بصدد انعقاد المجلس الأعلى للجامعات الشهر المقبل بمحافظة الأقصر.

ووجه رئيس جامعة الأقصر الشكر لكل أبناء المحافظة لدعمهم المستمر للجامعة، والذي يظهر جليا في التواجد الإعلامي والإخباري المستمر للجامعة يومياً على صفحات الجرائد والقنوات والمواقع والسوشيال ميديا، كما وجه الشكر لإقليم جنوب الصعيد الثقافي وقصر ثقافة الأقصر، على دعمهما المتواصل للجامعة، مشدداً على أن البطولة ستكون نواة لإقامة بطولات لكرة القدم الخماسية للجامعات بصفة مستمرة بشكل سنوي على المستويين العربي والإفريقي، مطالبا الجميع بالتكاتف لإظهار البطولة في أحسن صورة تليق بجامعة الأقصر، مؤكدا أن الجامعة وعلى رأسها رئيس الجامعة بذلت جهودا كبيرة في سبيل تنظيم البطولة باسم جامعة الأقصر.