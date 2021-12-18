مدينة بني سويف: اتخاذ التدابير اللازمة بالقطاعات الحيوية لمواجهة التقلبات الجوية

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء القطاعات الخدمية والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بضرورة رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات لمواجهة موجة عدم استقرار الأحوال الجوية واحتمالية سقوط الأمطار، وأهمية التنسيق المتكامل وتضافر الجهود بين الجهات المعنية، وأهمية رفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية.

وفي هذا الصدد وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات سقوط أمطار محتملة حيث قامت الوحدة بالمرور على خطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية ورفع أغطية المطابق وإزالة الرواسب منها والتأكد من جاهزيتها ومراجعة غرف تصريف الأمطار وصولا إلى محطة الصرف الصحي.

ومن جانبها قامت شبكة الكهرباء الداخلية بالوحدة المحلية بمراجعة العوازل والموصلات الكهربائية حفاظا على سلامة المواطنين، فضلاً عن تنفيذ حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، ومتابعة أعمال تحسين الخدمات والمرافق، ، كما قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية بتركيب بعض أغطية لغرف الصرف بالقرية، ومن جانبه قام مجلس قروي إهناسيا الخضراء بمتابعة كسح خزانات الصرف بعزبة خلوصيا.