اليوم السابع
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محشى بالقشطة.. طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية.. لايف وصور

السبت، 18 ديسمبر 2021 03:16 م
محشى بالقشطة.. طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية.. لايف وصور المحشي وجبة الشتاء المفضلة
المنوفية - محمد فتحى

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 قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع منى حسن الجندى 46 عاما ومقيمة بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، والشهيرة بطنط منى اليوتبير الشهيرة والمتخصصة فى عمل أشهى الاكلات الريفية .

وتقول منى حسن الجندى 46عاما ومقيمة بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، والشهيرة بطنط منى: فى البداية كنت أعمل على ماكينة خياطة وبعدها فكرة عمل صفحة على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى.

وتضيف طنط منى: قررت عمل برنامج ترفيهي على النت بعد أن كنت أقدم دورات لتدريب السيدات على الخياطة، ونجحت في الحصول على محبة الجميع والناس كلها بتدعمني.

وأشارت إلى أنها تسطيع عمل شتى الاكلات الريفية ، مثل الفطير المشلتت ، والعيش البلدى والمبرورم ، والمخروطة ، وغيرها من جميع الاكلات .

وطالبت المتابعين دعمها عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ويوتيوب ، وتعد كلماتها المتكررة هى الصلاه على النبى محمد عليه الصلاة والسلام ، قائلة دائما فى حديثها صلى على النبى ياولاد .

طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (1)
طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (1)

 

طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (2)
طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (2)

 

طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (3)
طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (3)

 

طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (4)
طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (4)

 

طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (5)
طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (5)

 

طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (6)
طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (6)

 

طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (7)
طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (7)

 

طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (8)
طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (8)

 

طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (9)
طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (9)

 

طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (10)
طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (10)

 

طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (11)
طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (11)

 

طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (12)
طنط منى بتعمل أخطر أكلات الشتاء فى المنوفية (12)

 


محافظة المنوفية

طنط منى

الاكلات الشهية

اخبار مصر

اخبار المنوفيه

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