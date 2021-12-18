محافظ مطروح يفتتح مركز الإرشاد الزراعى بالنجيلة بتكلفة 2.5 مليون جنيه

مطروح - حسن مشالي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، مركز الإرشاد الزراعى بمركز ومدينة النجيلة، فى إطار احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومى. رافق المحافظ خلال الافتتاح، جمال الشورى وحسن أبو قديره عضوى مجلس النواب، والعميد محمد فوزى رئيس مدينة النجيلة والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمدينة النجيلة.

وقال مدير مديرية الزراعة بمطروح، إن المركز الإرشادي إنشاء جديد بتكلفة 2.5 مليون جنية، بتمويل من قطاع الإرشاد الزراعى بالوزارة، وعلى مساحة 600 متر، ليقدم خدمات وندوات تدريبية للمزارعين، وندوات للمرأة البدوية، من خلال تنمية المرأة بالمديرية، بهدف الاسهام في التنمية الزراعية والثروة الحيوانية بالنحيلة.

وأضاف أن المركز يخدم المزارعين على مساحة زراعية حوالي 61 ألف فدان، وحوالي 50 ألف رأس أغنام. وتفقد محافظ مطروح، اقسام ومكونات المركز من قاعات إرشادية وتدريبية، تسع نحو 50 متدربا، مع خدمة المجتمع المحلى سواء كفصول محو امية أو ندوات توعية، بالاضافة الى قاعة مركز تدريب المرأة على الصناعات الغذائية، خاصة للمرأة المعيلة. ووجه محافظ مطروح بالعمل على الاستفادة من المركز كمركز اشعاعى، يخدم اهالي النجيلة، وييسر عليهم تقديم مزيد من الخدمات الزراعية، والتنسيق مع منحة ايفاد ليعود بالنفع، مع حصر كافة الاحتياجات والاجهزة اللازمة، والتنسيق مع منحة إيفاد بشان المقترحات المطروحة، لتفعيل مزيد من الخدمات الزراعية لأهالي النجيلة.