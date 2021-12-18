محافظ الإسماعيلية يوجه ببدء العمل في شبكة تجفيف للصرف الصحى بمنطقة فنارة

الإسماعيلية – السيد فلاح

وجه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من أعمال الحفر في نفق أسفل ترعة السويس والسكة الحديد، وذلك تمهيدًا لعمل شبكة التجفيف بالمجاورة 14 بقرية فنارة بمركز ومدينة فايد والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد الشيمي، مدير عام المديرية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، علي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، وإيجاد حلول جذرية لمشاكل الصرف الصحي المزمنة التي يعاني منها أهالي منطقة فنارة التابعة لمركز ومدينه فايد.

وأشار "بشارة"، إلى أن كل ما يعاني منه مواطنو الإسماعيلية علي أجندة أعمال كافة القطاعات و يتم دراسته لإيجاد حلول جذرية من المتخصصين في كل مجال حتي تنتهي تلك المشكلة في أسرع وقت.

وفي نفس السياق يقوم المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية بمتابعه تنفيذ تلك الأعمال علي أرض الواقع وعمل جولات ميدانية للوقوف علي نسب تنفيذ تلك الأعمال، مؤكدًا الانتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المحدد لها.

من جانبه أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن بدء أعمال التشغيل التجريبى لمحطة صرف صحى فنارة بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن محطة صرف صحى فنارة تبلغ طاقتها التصميمية 6 آلاف م3 / يوم وذلك لاستيعاب جميع تدفقات المناطق الواقعة من الساساتر وحتى كسفريت، الأمر الذى يؤثر بدوره على التخفيف من حدة الرشح الجوفى نتيجة استخدام خزانات الصرف الصحى الخاصة بالمواطنين.

وأكد رئيس شركة "مياه القناة"، أن محطة معالجة الصرف الصحى بفنارة تعتبر من أهم المشروعات القومية فى مجال الصرف الصحى بمحافظة الإسماعيلية لخدمة عدد من القرى بمركز ومدينة فايد، وذلك لإحداث نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى فى مجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى استمرار عمل الشركة فى تطوير محطات الصرف مياه الصرف الصحى القائمة، وتحسين جودة مياه الصرف الصحى المعالجة والالتزام بكافة المعايير والقوانين المنظمة.

وأشار "عصمت"، إلى أهمية تضافر كافة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى، فى إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ كافة التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة فى القرى والتوابع.

شبكة تجفيف للصرف الصحي بمنطقة فنارة