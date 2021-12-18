متى يجب عليك إجراء فحوصات فيتامين د؟

نهير عبد النبى

يزيد نقص فيتامين د من خطر الإصابة بكسور العظام، وقد يساهم أيضًا في مشاكل صحية أخرى، لهذا السبب يطلب مقدمو الرعاية الصحية في كثير من الأحيان إجراء فحص دم لقياس فيتامين د، لكن الكثير من الناس لا يحتاجون إلى الاختبار.

وحسب ما ذكره موقع choosingwiselycanada كثير من الناس لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د، ولكن القليل منهم لديهم مستويات منخفضة بشكل خطير، و لا يحتاج معظمنا إلى اختبار فيتامين د و نحتاج فقط إلى إجراء تغييرات بسيطة حتى نحصل على ما يكفي من فيتامين د، ونحتاج إلى مزيد من أشعة الشمس واتباع النصائح الأخرى الموجودة أدناه.

حتى إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بأمراض أخرى ، مثل مرض السكري وأمراض القلب ، فإن اختبار فيتامين (د) لا يكون مفيدًا في العادة، من غير المحتمل أن تغير نتائج الاختبار نصيحة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، و من المهم جدًا إجراء تغييرات في نمط حياتك أولاً التوقف عن التدخين ، والسعي للحصول على وزن صحي والنشاط البدني، ومثل معظم الكنديين الآخرين ، يجب أن تحاول الحصول على ما يكفي من فيتامين د من الشمس والأطعمة وتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن المكملات.

تؤدي الاختبارات الإضافية إلى علاجات إضافية.



غالبًا ما يؤدي إجراء الاختبارات التي لا تحتاجها إلى علاجات لا تحتاجها أو علاجات قد تكون ضارة على سبيل المثال ، إذا كنت تتناول الكثير من فيتامين د ، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الكلى والأعضاء الأخرى.

متى يجب أن يكون لديك اختبار فيتامين د؟



تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن المخاطر الخاصة بك، فيما يلي بعض الحالات التي قد تحتاج فيها إلى اختبار فيتامين د:

-إذا كنت تعاني من هشاشة العظام.. هذا المرض يجعل عظامك ضعيفة ، وبالتالي تزداد احتمالية كسرها.

-إذا كنت تعاني من مرض يضر بقدرة جسمك على استخدام فيتامين د، فهذه عادة أمراض خطيرة ومستمرة في الجهاز الهضمي ، مثل مرض التهاب الأمعاء ، ومرض الاضطرابات الهضمية ، وأمراض الكلى ، وأمراض الكبد ، والتهاب البنكرياس.

-إذا اقترح مقدم الرعاية الصحية إجراء اختبار فيتامين (د) ، فاسأل عن مخاطرك. إذا كانت مخاطرك عالية ، فيجب عليك إجراء الاختبار. إذا كانت مخاطرك منخفضة ، اسأل عما إذا كان يمكنك تجنب الاختبار. اسأل عما إذا كان بإمكانك تعزيز فيتامين د بأشعة الشمس والطعام ، وربما المكملات الغذائية.