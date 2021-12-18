مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية: فحص 8 ملايين طالب حتى الآن

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية بالمدارس ، إنه تم فحص 8 ملايين طالب خلال العام الجارى ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن هناك 2400 فريق ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم منتشرين على مستوى الجمهورية للاطمئنان على صحة الأطفال، لافتا إلى أنه بعد الكشف ووجد أن الحالة تستدعى للجنة متخصصة يتم تحويلهم إلى اللجان للفحص بالمجان.

وتابع أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لديها خطة للقضاء على الأمراض بين الاطفال على مستوى الجمهورية، مضيفا أن هناك جزء كبير من الطلبة المصابون بالأنيميا لديهم سمنة أيضا بالإضافة إلى أن الحملة تقوم أيضا على تقديم طرق الأكل الصحى للأطفال، مؤكدا ان محافظة الشرقية من أكبر المحافظات التى يوجد بها أطفال تعانى من الأمراض، وكذلك محافظة الوادى الجديد.