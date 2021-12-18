اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 11:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية: فحص 8 ملايين طالب حتى الآن

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:04 م
مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية: فحص 8 ملايين طالب حتى الآن المبادرة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية بالمدارس، إنه تم فحص 8 ملايين طالب خلال العام الجارى ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم. 
 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن هناك 2400 فريق ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم منتشرين على مستوى الجمهورية للاطمئنان على صحة الأطفال، لافتا إلى أنه بعد الكشف ووجد أن الحالة تستدعى  للجنة متخصصة يتم تحويلهم إلى اللجان للفحص بالمجان. 
 
وتابع أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لديها خطة للقضاء على الأمراض بين الاطفال على مستوى الجمهورية، مضيفا أن هناك جزء كبير من الطلبة المصابون بالأنيميا لديهم سمنة أيضا بالإضافة إلى أن الحملة تقوم أيضا على تقديم طرق الأكل الصحى للأطفال، مؤكدا ان محافظة الشرقية من أكبر المحافظات التى يوجد بها أطفال تعانى من الأمراض، وكذلك محافظة الوادى الجديد.

سوء التغذية

السمنة

التقزم

الاطفال

المواجهة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة