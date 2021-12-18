مباحث الأقصر تضبط 10 متهمين كونوا عصابة لسرقة المواشى بمدينة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال المباحث بمركز شرطة أرمنت فى مديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من القبض على 10 متهمين كونوا عصابة تخصصت فى سرقة المواشى بنطاق المركز جنوب غرب الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء مجدى لطفى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود بلاغ لدى مركز شرطة أرمنت من مزارع، بسرقة عدد 5 رؤوس ماشية من داخل المزرعة ملكه، وأقر بأنه أثناء تواجده بالمزرعة ملكه فوجئ بدخول 5 أشخاص ملثمين من بينهم 3 مسلحين بحوزتهم (2 بندقية آلية - فرد محلى) مستقلين سيارة ربع نقل ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية" للمزرعة، وتهديده والعمال والاستيلاء على رؤوس ماشية وتحميلها على السيارة ولاذوا بالفرار.

وقال المزارع لرجال المباحث، أنه أثناء قيام إبنه بملاحقة الجناة بإحدى السيارات، اصطدم اثنين من مرتكبى الواقعة "مستقلى دراجة النارية" بحاجز خرسانى فسقطا على الأرض ولاذا بالفرار داخل الأراضى الزراعية، تاركين الدراجة النارية وتم التحفظ عليها، وأمكن ضبط أحدهما وتبين أنه (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا "وبه عدة إصابات نتيجة سقوطه من الدراجة النارية)، تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وفى وقتٍ لاحق توفى نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور قررت مديرية أمن الأقصر تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد المراغى رئيس مباحث المركز، والنقيب محمد حطب، والنقيب محمد عبد التواب، والنقيب محمود طلعت معاونى مباحث المركز، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأسفرت جهود الفريق عن أن وراء ارتكاب الواقعة، المتوفى بالاشتراك مع عدد 10 أشخاص لـ8 منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وضبطهم، وبحوزتهم ( عدد 3 بنادق آلية - فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - السيارتين المُستخدمتين فى ارتكاب الواقعة)، كما أرشد أحد المتهمين عن (عدد 4 رؤوس ماشية – مبلغ مالى من حصيلة بيع المسروقات)، وتم تحرير محضر ملحق للمحضر الأصلى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وجارى عرضهم على النيابة لتولى التحقيق.