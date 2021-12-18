ماذا يحدث لجسمك عند تناول شاى الأعشاب والتوابل صباحًا فى الشتاء؟

كتبت مروة هريدى

يعتقد الخبراء أن تناول كوب من الشاى المضاف إليه التوابل فى الصباح خاصة خلال فصل الشتاء، قد يصنع العجائب لصحتك العامة، كما أنها أفضل طريقة للشعور بالدفء مع برد الشتاء القارس خاصة فى الصباح، حيث أنه بإضافة القليل من التوابل والأعشاب، يمكنك تحويل الشاي العادي إلى مزيج من الفوائد الصحية، وفيما يلي بعض الفوائد الصحية لإضافة التوابل إلى الشاي الخاص بك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الفوائد الصحية لإضافة التوابل والأعشاب للشاى فى الصباح

تناول كوب من الشاى الساخن المضاف إليه توابل وأعشاب، يمكن أن يمنح جسمك الدفء الذي يحتاجه بشدة للحفاظ على صحة العظام، والتوابل التى يمكنك إضافتها لكوب الشاى مثل القرفة والقرنفل والحبهان وجوزة الطيب والزعفران والزنجبيل، حيث تمنح الجسم دفئًا وافرًا وتعزز عملية التمثيل الغذائي والمناعة بشكل عام.

وفقًا لخبراء الصحة، يُنصح بتناول شاي التوابل في الصباح الباكر وبعد الوجبات أيضًا، حيث يساعد في تحسين عملية الهضم خاصة بعد تناول الوجبات الغنية بالدهون، ويمكن أيضًا أن تساعد إضافة التوابل مثل الشمر إلى الشاي أيضًا في تحسين عملية الهضم عن طريق إطلاق الزيوت التي تساعد في إفراز إنزيمات الجهاز الهضمي.

ويساعد شرب شاي التوابل في الصباح على التخلص من السموم وتغذية الجسم بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.

فوائد شاى التوابل للمناعة

يمكن أن تساعد إضافة التوابل والأعشاب إلى الشاي مثل جوزة الطيب أو القرفة أو الحبهان أو الزنجبيل الجاف في تعزيز المناعة وبناء مقاومة ضد الأمراض مثل الأنفلونزا والحمى والحساسية الموسمية، وذلك بفضل محتواها من مضادات الأكسدة ودورها في تقوية المناعة.

تُعزز الطاقة

لا يمكن أن تساعد إضافة التوابل إلى الشاي فقط في تحسين المذاق وتعزيز المناعة، ولكن أيضًا هو مزيج خالٍ من الكافيين، كما أنه رائعًا للهضم ويساعد في طرد السموم من الجسم ويعزز مستويات الطاقة بشكل طبيعي.

فقدان الوزن

يمكن أن تساعد إضافة التوابل إلى الشاي في الصباح على إنقاص الوزن بشكل فعال، مثل الشمر والقرنفل والقرفة وجوزة الطيب، حيث تساعد هذه البهارات على حرق الدهون وكبح الشهية، وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أن تساعد أيضًا في تحسين صحة القلب.

خصائص مضادة للالتهابات

تحتوي التوابل مثل الكركم والقرنفل على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في مكافحة الالتهاب وشفاء الآلام والجروح سريعًا، كما تعمل كبديل لمسكنات الألم.



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فوائد تناول شاى التوابل بعد الوجبات