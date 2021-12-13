القرنفل مش مجرد توابل.. علاج فعال للسعال وآلم الأسنان ومطهر للمعدة

كتبت - ميرفت رشاد

القرنفل والقرفة والحبهان والعديد من البهارات الأخرى تحتل مكانة ثابتة في كل مطبخ، هذه التوابل عطرية ولها استخدام مكثف في الطبخ اليومي ، وما يزيد من شعبيتها هو استخدامها الطبي، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الأساسية وكانت جزءًا من الممارسة الطبية التقليدية منذ دهور، وإذا تم تناولها بالكمية المناسبة ، فقد تساعد هذه التوابل في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض الموسمية وتغذيتنا من الداخل، بحسب ما نشره موقع " food-ndtv".

الفوائد الصحية للقرنفل:

القرنفل هو أحد أشهر التوابل في المطبخ ، يعمل القرنفل كعلاج منزلي للسعال والبرد وآلام الرأس ،إنه محمل بخصائص مضادة للالتهابات والفيروسات وطارد للريح ومضادة للانتفاخ تساعد على منع البرد والإنفلونزا، يعتبر زيت القرنفل من أغنى مصادر مضادات الأكسدة، يستخدم كمطهر ومسكن للآلام خاصة لآلام الأسنان والمعدة .

يحتوى القرنفل ، على مادة النيجريسين المعروفة بتحسين حساسية الأنسولين ، مما يمنع كل رغباتنا الشديدة في تناول الحلويات ، يمكن أن يساعد في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول السكر، يمكن أن يساعد القرنفل أيضًا في منع آلام الأسنان ورائحة الفم الكريهة وعسر الهضم والغثيان والقيء.

طريقة تناول القرنفل:

لا تمضغ ولا تبتلع القرنفل ، قم بمص فص أو فصين من فصوص "لأطول فترة ممكنة".