ففي الكويت، سجلت وزارة الصحة خلال الساعات الـ24 الماضية، 44 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلي 413 ألفا و891 إصابة، كما سجلت شفاء 29 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 411 ألفا، فيما لم تسجل حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي الوفيات جراء الإصابات بالفيروس عند حاجز 2466 حالة.



وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 55 إصابة، و24 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 276 ألفا و458 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس عند حاجز 1394 حالة، وذلك عقب تسجيل صفر إصابات جديدة.



وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض، 559 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 381 ألفا و23 إصابة، كما سجل شفاء 918 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 368 الفا و854 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 5 آلاف و589 حالة، وذلك عقب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة .



وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 234 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 743 ألفا و586 إصابة، كما سجلت شفاء 127 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 738 ألفا و387 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس عن حاجز 2151 حالة، وذلك عقب تسجيل صفر وفيات جديدة .



وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 80 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 550 ألفا و622 إصابة، كما سجلت شفاء 92 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 539 ألأفا و885 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و860 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.



وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 357 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 2 مليون و90 ألفا و26 إصابة، كما سجلت شفاء 688 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 2 مليون و58 ألفا و994 حالة ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 24 ألفا و42 حالة، وذلك عقب تسجيل 12 حالة وفاة جديدة .



وفلسطين سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 4 وفيات و333 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و363 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وفي الاردن، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 33 وفاة و3705 إصابات جديدة بفيروس (كورونا).



وفي لبنان ، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 697774 ، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة".



و سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 209 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) ليصل إجمالي الإصابات إلى 952398.



وأفادت وزارة الصحة المغربية، أنها سجلت اليوم حالتي وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء 14804، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 936277.



أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها سجلت 26 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و41 حالة شفاء، وبلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا 39 ألفًا و990 إصابة منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي.