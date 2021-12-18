اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 07:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قرود غاضبة تقتل 250 كلبا بقذفها من المرتفعات انتقاما لمقتل أحد صغارهم.. صورة

السبت، 18 ديسمبر 2021 06:59 م
قرود غاضبة تقتل 250 كلبا بقذفها من المرتفعات انتقاما لمقتل أحد صغارهم.. صورة قرد يقذف كلبا من إحدى المرتفعات
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقدمت مجموعة من القردة الغاضبة على قتل نحو 250 كلبا بطريقة وحشية في قريتين بالهند، انتقاما من الكلاب على قتلها أحد صغار القردة.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، صورة لأحد القرود وهو يمسك جروا ويصعد به إلى مكان مرتفع ويقذفه إلى أسفل، موضحة أن "القرود التي دفعها الانتقام قتلت 250 كلبا برميها من المباني والأشجار".

6966330
 

وتابعت، أن "سلسلة الهجمات القاتلة نفذتها القرود الغاضبة بعد أن قتلت مجموعة من الكلاب قردا رضيعا حتى الموت".

وبحسب الأنباء الواردة، فإن "القردة في قريتي ماجالجاون ولافيل في ولاية ماهاراشترا الغربية استشاطت غضبا وقامت بالانتقام الوحشي من الكلاب"، فيما ذكر بعض الشهود أن "القرود بعد أن قضت على الكلاب وجهت غضبها إلى الأطفال".

ميرور
ميرور

وقال القرويون، إن "السكان المحليون تدخلوا في محاولات لإنقاذ الكلاب وأصيب بعضهم بجروح، ومع تصاعد غضب القرود قامت بجر طفل في الثامنة من عمره بعيدا، وتمكن القرويون من إنقاذ الطفل قبل أن تقتله القردة الغاضبة".

 


قرد

كلب

الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة