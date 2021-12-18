فوز جنوب سيناء في مسابقة أفضل تجربة تنموية ودراسة دعم قرار وقاعدة بيانات

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، احتفالية تكريم المحافظات الفائزة في مسابقة أفضل تجربة تنموية ناجحة ودراسة دعم قرار وقاعدة بيانات نظمتها وزارة التنمية المحلية، اليوم السبت، بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتكريم المحافظات الفائزة في المسابقة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتى تعتمد على ثلاث محاور رئيسية هي أفضل تجربة تنموية ناجحة بالمحافظات، وأفضل دراسة دعم قرار، وأفضل نظام معلومات أو قاعدة بيانات بالإضافة إلى مسابقة أخرى عن أفضل مؤسسة بالمحافظات تطبق نظام إدارة المؤسسة الإلكترونى .

وشارك فى الاحتفالية مع محافظ جنوب سيناء، كل من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور ممدوح غراب الشرقية، وهي المحافظات الفائزة بالمراكز الأولى فى المسابقة، وكذا حضور عدد من نواب المحافظين، وأسامة الجوهرى رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، ومحمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وعدد من أعضاء وممثلي اللجان وعدد من قيادات الوزارة

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري، والحرص على التدريب والتأهيل المستمر للكوادر والقيادات المحلية، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعملية التدريب ودورها في تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة، وتكليفاته المستمرة بالعمل على تطوير معارف ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته بتقديم الشكر لكل المحافظات وأبناء الإدارة المحلية الذين قدموا نماذج متميزة وفازوا في المسابقات التي التحقوا بها ، ودعا كل العاملين في كافة وحدات الإدارة المحلية لمواصلة العمل والجهد والاستفادة من فرص التدريب والتأهيل لنكون دوما على قدر ثقة القيادة السياسية.