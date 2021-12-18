اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية يكرم المحافظات الفائزة فى مسابقة أفضل تجربة تنموية.. صور

السبت، 18 ديسمبر 2021 01:35 م
وزير التنمية المحلية يكرم المحافظات الفائزة فى مسابقة أفضل تجربة تنموية.. صور وزير التنمية المحلية يكرم المحافظات الفائزة في مسابقة أفضل تجربة تنموية
كتب ـ على عبد الرحمن

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كرم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وأسامة الجوهرى رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الفائزين في المسابقة التى تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتى تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي: أفضل تجربة تنموية ناجحة بالمحافظات ، وأفضل دراسة دعم قرار، وأفضل نظام معلومات أو قاعدة بيانات بالإضافة إلى مسابقة أخرى عن أفضل مؤسسة بالمحافظات تطبق نظام إدارة المؤسسة الإلكترونى. 
 
وخلال الاحتفالية أكد شعراوى، اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري  والحرص على التدريب والتأهيل المستمر للكوادر والقيادات المحلية ، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعملية التدريب ودورها في تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة ، وتكليفاته المستمرة بالعمل على تطوير معارف ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة. 
 
وأكد وزير التنمية المحلية، أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في أداء الإدارة المحلية ، وهو ما دفع بالقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء نحو تشريف الوزارة والمحافظات بالقيام بأدوار إشرافية وتنسيقية وتنفيذية بالغة الأهمية  في إطار المشروعات والبرامج القومية الكبرى التي تتبناها الدولة ويرعاها الرئيس. 
 
حضر الاحتفالية كل من، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء ابراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والدكتور ممدوح غراب الشرقية وهي المحافظات الفائزة بالمراكز الأولي فى المسابقة وكذا حضور عدد من نواب المحافظين وأسامة الجوهرى رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، والمهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ ومحمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب وعدد من أعضاء وممثلي اللجان وعدد من قيادات الوزارة. 
 
 
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