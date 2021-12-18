فوائد زيت بذور العنب.. يرطب الجلد ويعزز صحة القلب

تشير بعض الدراسات إلى أنه يمكن استخدام زيت بذور العنب موضعيا، لفوائد البشرة والشعر بالإضافة إلى ذلك، فإن محتواه العالي من الأحماض الدهنية الأحادية والمتعددة غير المشبعة، هناك العديد من الفوائد الصحية لزيت بذور العنب بما في ذلك تحسين صحة القلب وصحة الجلد والآثار السلبية، وفقا لما نشر من موقع verywellfit.

فوائد زيت بذور العنب



صحة القلب

لصحة القلب، من الأفضل استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة، ومن المؤكد أن زيت بذور العنب غني (الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة)، بالمقارنة مع خيارات الدهون عالية التشبع مثل الزبدة أو السمن ، فإن زيت بذور العنب هو زيت طهي أفضل لنظام القلب والأوعية الدموية.



زيت بذور العنب

يرطب البشرة

قد يوفر زيت بذور العنب أيضًا فوائد عند استخدامه موضعياً، تشير بعض الأبحاث إلى أن الأحماض الدهنية ببذور العنب يمكن أن تزيد من ترطيب الجلد وتقليل من الخشونة والقشور.



زيت بذور العنب

قد يعزز التئام الجروح

تشتهر أحماض أوميجا 6 الدهنية ، مثل حمض اللينوليك في زيت بذور العنب ، بدورها في التئام الجروح.

مضاد للميكروبات

أظهرت الأبحاث أن بذور العنب يمكن أن تقتل بعض مسببات الأمراض، من المحتمل أن يكون لهذا علاقة بالمركبات الفينولية للزيت ، مثل ريسيرفاترول ، والتي يمكن أن تمنع نمو البكتيريا مثل المكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية.

الآثار السلبية لزيت بذور العنب محتوى زيت بذور العنب من أحماض أوميجا 6 الدهنية هو نقطة الجدل، على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أن حمض اللينوليك الموجود في زيت بذور العنب لا يزيد من الالتهاب ، إلا أن بعض الدراسات 8 أثارت مخاوف من أن اتباع نظام غذائي غني بالأوميجا 6 قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، وأمراض الأمعاء الالتهابية، وأمراض القلب.



زيت بذور العنب