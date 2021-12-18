اليوم السابع
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غياب نجوم الفن في جنازة الفنان محب كاسر بمسقط رأسه فى الغربية.. فيديو

السبت، 18 ديسمبر 2021 04:02 م
غياب نجوم الفن في جنازة الفنان محب كاسر بمسقط رأسه فى الغربية.. فيديو
الغربية مصطفى عادل

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شيع أهالي قرية أبو حمر مركز بسيون بمحافظة الغربية، جنازة الفنان محب كاسر لمثواه بمقابر القرية بعدما وافته المنية بعد رحلة صراع مع المرض.

 

وشهدت الجنازة غياب تام لنجوم الفن الذين لم يشاركوا في تشييع جنازة الفنان الراحل.

واستقبل أقارب الفقيد الجثمان فور وصوله للقرية، وتم ادخال الجثمان للمسجد وادي الأهالي صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر، وتم حمل الجثمان ونقله لمدفن أسرة سليمان كاسر بالقرية.

 

وكانت السيدة حنان، زوجة محب كاسر، قالت لـ"اليوم السابع"، إنه بعد اكتشاف إصابته بأورام على الكلى، ونقله للرعاية المركزة أصيب بفشل كلوى، ويقومون بعمل غسيل كلوى له، ولكن حالته ساءت وفى شبه غيبوبة.

 

وتابعت الزوجة وهى تبكى فى حالة انهيار: "أرجوكم ادعوا له أنا مليش غيره، وبطلب من الناس كلها تدعى لأن الدنيا أسودت فى وشى ومش متخيلة حياتى من غيره".

 

جنازة محب كاسر (1)
جنازة محب كاسر (1)

 

جنازة محب كاسر (2)
جنازة محب كاسر (2)

 

جنازة محب كاسر (3)
جنازة محب كاسر (3)

 

جنازة محب كاسر (4)
جنازة محب كاسر (4)

 

جنازة محب كاسر (5)
جنازة محب كاسر (5)

 

جنازة محب كاسر (6)
جنازة محب كاسر (6)

 

جنازة محب كاسر (7)
جنازة محب كاسر (7)

 

جنازة محب كاسر (8)
جنازة محب كاسر (8)

 

جنازة محب كاسر (9)
جنازة محب كاسر (9)

 

جنازة محب كاسر (10)
جنازة محب كاسر (10)

 

جنازة محب كاسر (11)
جنازة محب كاسر (11)

 

 


نجوم الفن

جنازة الفنان محب كاسر

الفنان محب كاسر

الغربية

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