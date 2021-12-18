اليوم السابع
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السبت، 18 ديسمبر 2021 05:38 م
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غدا.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ببنى سويف

السبت، 18 ديسمبر 2021 04:18 م
غدا.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ببنى سويف الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا الأحد بكافة مراكز ومدن المحافظة، والتي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام وتستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتي 5 سنوات،حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدفين 573 ألف و946 طفلاً وطفلة على مستوى 7 إدارات صحية و193 مركز تطعيم من خلال 1573فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 237 فرقة ثابتة و1336 فرقة متحركة.

و أشار محافظ بني سويف إلى تكليفاته السابقة لرؤساء الوحدات المحلية بالتنويه والإعلان عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى،وتكليف مديرية الأوقاف ورعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة ، مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع أعضاء فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين فى كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، أن استراتيجية العمل بالحملة " التي تبدأ اغدا الأحد 19 وتستمر حتى الأربعاء 22 ديسمبر الجاري "تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل ،حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض شلل الأطفال، مشيراً إلى أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم ولاتوجد للمرض وقاية سوى التطعيم.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

صحة بنى سويف

شلل الاطفال

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