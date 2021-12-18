اليوم السابع
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على جمعة: القيادات الدينية ينبغى أن تقوم بدورها فى الحافظ على العالم والبيئة

السبت، 18 ديسمبر 2021 12:59 م
على جمعة: القيادات الدينية ينبغى أن تقوم بدورها فى الحافظ على العالم والبيئة الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب
كتب لؤى على - تصوير حسن محمد

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قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن القيادات الدينية ينبغي أن تقوم بدورها في الحافظ علي العالم والبيئة والأرض، وأول ذلك أن الوعي قبل السعي، فمن ناحية الوحي يجب أن نعرف أن الديانة عندما جاءت بين الله العلاقة بين الإنسان والأكوان، فينبغي أن يحسن الإنسان التعامل مع الجماد والحيوان. 
 
وأضاف خلال كلمته فى الجلسة الأولى من فعاليات أعمال مؤتمر جامعة الأزهر، المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، تحت عنوان: «تغير المُناخ؛ التحديات والمواجهة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لابد من مبادارت وبرامج للحفاظ علي الكون من فساد الكون والبيئة. 
 
يناقش المؤتمر عددًا من المحاور ممثلة في تغير المناخ والطاقة، تغير المناخ والصحة، دور الانبعاثات الكربونية في تلوث البيئة، التلوث وآثاره على المناخ، التكيف الفعال، تغير المناخ والصناعة، تأثيرات الاحتباس الحراري على المناخ وأسبابه، احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، الاستدامة وتغير المناخ، الحلول العملية لتغير المناخ، تغير المناخ والمياه، تغير المناخ والزراعة، دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية في التوعية بخطورة تغير المناخ، دور القيادات الدينية في التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة، دور السياسات العالمية في تهيئة الجو المناسب لرفع التوعية بالمشكلات البيئية والمناخية.
 
وتعقد جلسات المؤتمر وفعالياته على مدار ثلاثة أيام (السبت، الأحد والاثنين)، من 18 إلى 20 ديسمبر 2021م، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقًا من سعى الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدًا وتحضيرًا ودعمًا لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022م.

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