علامات تدل على الإصابة بورم المخ.. منها الصداع وفقدان الرؤية

نهير عبد النبى

ورم الدماغ هو كتلة أو نمو للخلايا الشاذة في الدماغ، وتوجد أنواع مختلفة من أورام الدماغ بعضها غير سرطاني (حميد)، وبعضها سرطاني (خبيث)، قد يبدأ ورم الدماغ في منطقة الدماغ أو قد يبدأ السرطان في أماكن أخرى من الجسد وينتشر إلى الدماغ كأورام دماغية ثانوية متنقلة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تختلف سرعة نمو ورم الدماغ بصورة كبيرة، حيث يحدد معدل نمو الورم وموضعه مدى تأثيره في وظيفة جهازك العصبي، وتختلف مؤشرات ورم الدماغ وأعراضه بشكل كبير وتعتمد على حجم ورم الدماغ وموضعه ومعدل نموه.

وقد تتضمن المؤشرات والأعراض العامة الناجمة عن أورام الدماغ ما يلي:

-بداية إصابة جديدة بنوبات صداع أو حدوث تغير في نمطها.

-نوبات صداع تصبح تدريجيًا أكثر شدة وتكرارًا.

-الغثيان أو القيء غير المبرر.

-مشكلات في الإبصار، مثل تشوش الرؤية أو ازدواجها أو فقدان الرؤية المحيطية.

-فقدان الإحساس أو الحركة في أحد الذراعين أو الساقين تدريجيًا.

-صعوبة الاتزان.

-صعوبات الكلام.

-الشعور بالتعب الشديد.

-الشعور بالتشوش في الأمور اليومية.

-صعوبة اتخاذ القرارات.

-عدم القدرة على اتباع الأوامر البسيطة.

-تغيرات في الشخصية أو السلوك.

-حدوث نوبات مرضية، وخاصة لدى الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ للإصابة بنوبات مرضية.

-مشكلات في السمع.