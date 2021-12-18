ضبط 2 طن سكر وبلاستيك مجهول المصدر بحملة تموينية مكبرة ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

أسفرت الحملة عن ضبط 20 شيكارة بلاستيك خام زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالى 1 طن بلاستيك خام مجهول المصدر وبدون فواتير، بمصنع لتصنيع العلب البلاستيك بدون ترخيص، بمنطقة الحرس الوطنى دائرة قسم شرطة أول بنها، كما تم ضبط 100 باكتة سكر زنة الواحدة 10 كيلو جرام بإجمالى وزن 1 طن سكر مجهول المصدر وبدون فواتير، بمخزن محل بدون ترخيص بدائرة قسم أول بنها، وتحررت المحاضر اللازمة وجرى العرض على النيابة.