ضبط واقعة تزوير وتلاعب في المنشأ للتهرب من سداد ضرائب ورسوم جمركية بالإسكندرية

كتب أحمد يعقوب

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية عمليات برئاسة أحمد صدقى مدير الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للإتفاقيات الدولية برئاسة الدكتورة أمل أحمد وإدارة متابعة السيارات من ضبط تزوير وتلاعب في تزوير وتلاعب في المنشأ للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955.

فبناء على إخبارية مقدمة من أحمد صدقى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي عمليات بالإسكندرية بقيام شركة استيراد وتصدير بالتلاعب والتزوير فى المستندات المقدمة للإفراج عن مشمول بوليصة الشحن رقم ٤٥٨١٩ وهو عبارة عن ونش مستعمل منشأ إيطاليا ، للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية .

وتم استحضار أصل البيان الجمركي وتشكيل لجنة لفحص المستندات من عونى العمرى وصلاح محمود مفتشي المكافحة والسيد الشوباشي إدارة متابعة السيارات فتبين أن صاحب الشأن قام بالافراج عن المشمول وقام بتقديم شهادة حركه (يورو1) يشتبه ان تكون مزورة بقيمة فاتورة ١٢٠٠٠٠ دولار وانه تم تطبيق الاعفاء التفضيلى طبقا لإتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية دون وجه حق .

وتم مخاطبة الإدارة العامة للإتفاقيات الدولية بالإدارة المركزية للتعاون الدولى التى قامت بطلب التحقق من الجهات المعنية عن شهادة الحركة فأفادت بأن أختام شهادة الحركة غير حقيقية ومصطنعة ولا يتم تطبيق الإعفاءات.

وبلغت التعويضات المستحقة حوالى 870 ألف جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 36 لسنة 2021 وحرره أحمد فاروق .

وطلب صاحب الشأن التصالح وقام بسداد التعويضات المستحقة بالقسائم أرقام 353437 و 353438 في 2021/12/2 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بإحكام الرقابة على الإيداعات والمنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي