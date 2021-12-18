ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بمركز المنصورة ومصنع معسل بدون ترخيص

الدقهلية شريف الديب

وجه السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية ، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية بمواصلة أعمال الرقابة والتفتيش لضبط مخالفات الغش التجارى ، ومنع التدليس على جمهور المواطنين، لاسيما المصانع الغير مرخصة لإنتاج السلع الغذائية والمنتجات غير الغذائية المعروضة للمواطنين وتحت إشراف عطية مصطفى رئيس قسم الرقابة التجارية بالمديرية، تشكلت حملة مكبرة ضمت أحمد محروس ، والدكتور محمود الملاح ، و أحمد عبد العزيز و محمود جاد من جهاز حماية المستهلك بالدقهلية ، وذلك للمرور بدائرة مركز المنصورة .

وقد أسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم٢٤٧٤٤ جنح مركز المنصورة ، ضد المسئول عن مصنع معسل وذلك لمخالفته القرار الوزاري رقم ١١٣لسنة ١٩٩٤ مجهول المصدر.

تحرير محضر رقم ٢٤٧٤٥ جنح مركز المنصورة ضد المسئول عن مصنع رنجة، وذلك لمخالفته القرار الوزاري رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ لعدم تدوين السعر علي المنتج الغذائي وقد تم التحفظ على 20 كرتونة رنجة زنه الواحدة 4 كجم.

تحرير محضر رقم ٢٤٧٤٦جنح مركز المنصورة ضد المسئول عن مخزن منظفات ، وذلك لمخالفتة القانون رقم ٤٥٣لسنة ١٩٥٤ لإدارة منشأة بدون ترخيص وقد تم التحفظ على 165 كرتونة منظفات بداخل كل واحدة 12 زجاجة باجمالي وزن اثنان طن من المنظفات.