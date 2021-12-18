اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب ركن سيارة في الوراق

السبت، 18 ديسمبر 2021 03:36 م
ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب ركن سيارة في الوراق قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الوراق، مما أسفر عن إصابة اثنين من المتشاجرين بسبب الخلاف على ركن سيارة، وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بسبب الخلاف على ركن سيارة، مما أسفر عن إصابة شخصين.

 

ألقى رجال المباحث القبض على 5 متهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.


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ركن سيارة

قسم الوراق

امن الجيزة

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