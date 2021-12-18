اليوم السابع
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صورهم تخلد ذكراهم.. هنا كان يعيش ضحايا حادث "الشيخ زايد"

السبت، 18 ديسمبر 2021 01:41 م
صورهم تخلد ذكراهم.. هنا كان يعيش ضحايا حادث "الشيخ زايد" لافتات ضحايا الشيخ زايد
كتب أحمد الجعفرى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، رصد فيه محيط المنطقة التى كان يعيش فيها ضحايا حادث "الشيخ زايد"، وتفاصيل علاقة الصداقة التى كانت تربطهم ببعض.

 

تطورات عديدة شهدتها قضية اتهام كريم الهوارى بالقتل الخطأ لـ4 طلاب فى حادث تصادم "الشيخ زايد"، كان أبرزها نقله لمستشفى السجن بعد استقرار حالته الصحية.

 

ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة "كريم" مطلع العام المقبل وتحديدًا فى الأول من يناير عام 2022.

وشهدت منطقة الشيخ زايد حادثا مروعا، تعود تفاصيله إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة، بوقوع حادث تصادم بالقرب من فرع النادى الأهلي، حيث تبين اصطدام سيارة ملاكى يقودها المتهم وهو نجل رجل أعمال، بسيارة أخرى فى اتجاه مقر النادى بالشيخ زايد، ووفاة 4 من مستقلى السيارة الثانية، وهم «عبد الله درويش ويوسف عباسى وسعيد حسن وعمر حمدي»، فضلًا عن إصابة قائد السيارة الأولى بإصابات طفيفة، وتبين استقرار حالته الصحية.

 


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