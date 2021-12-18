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صوبوا أنظاركم للسماء الآن.. أصغر بدر فى 2021 يزين سماء مصر والوطن العربى

السبت، 18 ديسمبر 2021 06:39 م
صوبوا أنظاركم للسماء الآن.. أصغر بدر فى 2021 يزين سماء مصر والوطن العربى اصغر بدر
كتب محمود راغب - تصوير حسين طلال

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هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد الآن فى هذه اللحظات، مع أصغر بدر فى السنة، حيث يرصد القمر البدر لهذا الشهر بعد بسماء مصر والوطن العربى ويمثل أبعد وأصغر قمر بدر سنة 2021 ، حيث سيكون على مسافة 405,932 كيلومتر، ما يعنى بأنه أبعد بمسافة 48,470 كيلومتر عن أقرب وأكبر قمر بدر لهذا العام - البدر العملاق - فى مايو الماضى لذلك سيكون حجمة الظاهرى أصغر بحوالى 14 % وأقل إضاءة بحوالى 30 % وسيكون مشاهدا طوال الليل.

 

 

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، يفيد بأن القمر أشرق من الأفق الشرقى الشمال الشرقى بالتزامن مع غروب الشمس ومساره عبر السماء سيحاكى المسار الظاهرى لشمس شهر يونيو حيث يسلك المسار المرتفع حيث ستكون الشمس بعد ستة أشهر، وسيلعب القمر البدر شمال الدائرة القطبية الشمالية دور شمس منتصف الليل فى يونيو، ويحدث العكس فى خطوط العرض الجنوبية البعيدة حيث سيظل القمر البدر تحت الأفق مثل الشمس فى يونيو تماماً.

 

 

 القمر البدر سيصل إلى أعلى نقطة فى السماء عند منتصف الليل فى كبد السماء مباشرة وسيغرب بالأفق الغربى الشمال الغربى مع شروق شمس الاحد.

 

 

بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدراً طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التى يكون فيها بزاوية 180 درجة من الشمس والتى ستحدث صبيحة الأحد 19 ديسمبر عند الساعة 07:35 ص بتوقيت مكة (04:35 ص بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر.

 

 

ان هذا البدر الصغير لن يكون له تأثير ذو أهمية تأثير على توازن الطاقة الداخلية لكوكبنا باستثناء ظاهرتى المد والجزر وهو أمر طبيعي، فمن المعروف بأن أكبر فرق بين المد والجزر يحدث عند اكتمال القمر أو اقترانه بداية الشهر، وخلال هذه مراحل القمر، تتحد قوى الجاذبية للقمر والشمس لسحب مياه المحيطات فى نفس الاتجاه، وبما أن هذا القمر البدر فى أبعد نقطة من الأرض فإن التباين أصغر بحوالى خمسة سنتيمتر من المد والجزر العادى.

 

 

خلال الليالى المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالى الساعة كل يوم، و بعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط فى سماء الفجر والصباح الباكر وفى ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.

 

 

يعتبر هذا الوقت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التى تبدو مسطحة لأن كامل القمر فى نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين.

 
اثناء الغروب
اثناء الغروب

اصغر بدر خلال العام
اصغر بدر خلال العام

اصغر بدر فى عام 2021 (1)
اصغر بدر فى عام 2021 

اصغر بدر فى عام 2021 (2)
اصغر بدر فى عام 2021

اصغر بدر فى عام 2021 (3)
اصغر بدر فى عام 2021

اصغر بدر فى عام 2021 (4)
اصغر بدر فى عام 2021

اصغر بدر فى عام 2021 (5)
اصغر بدر فى عام 2021

اصغر بدر فى عام 2021 (6)
اصغر بدر فى عام 2021

البدر (1)
البدر 

البدر (2)
البدر 

البدر قبل الغروب
البدر قبل الغروب

البدر
البدر

الحمام
الحمام

السحب
السحب

الطيور اثناء الغروب
الطيور اثناء الغروب

الطيور امام السحب
الطيور امام السحب

الطيور والسحب (1)
الطيور والسحب 

الطيور والسحب (2)
الطيور والسحب 

الطيور والسحب (3)
الطيور والسحب 

الطيور والسحب (4)
الطيور والسحب 

الطيور والسحب (5)
الطيور والسحب 

الطيور والقمر
الطيور والقمر

الغروب
الغروب

القمر البدر
القمر البدر

القمر على مسافة 405,932 كيلومتر
القمر على مسافة 405,932 كيلومتر

القمر قبل الغروب.
القمر قبل الغروب.

صورة رائعة للقمر
صورة رائعة للقمر

لحظة الغروب (1)
لحظة الغروب 

لحظة الغروب (2)
لحظة الغروب 

لحظة الغروب (3)
لحظة الغروب 

لحظة الغروب (4)
لحظة الغروب 

لحظة الغروب (5)
لحظة الغروب 

لحظة الغروب (6)
لحظة الغروب 

لحظة الغروب
لحظة الغروب

منظر رائعللغروب
منظر رائع للغروب

 


القمر البدر

قمر جمادى الأولى

اصغر بدر

البدر البارد

الفلك

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