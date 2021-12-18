صوبوا أنظاركم للسماء الآن.. أصغر بدر فى 2021 يزين سماء مصر والوطن العربى

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، يفيد بأن القمر أشرق من الأفق الشرقى الشمال الشرقى بالتزامن مع غروب الشمس ومساره عبر السماء سيحاكى المسار الظاهرى لشمس شهر يونيو حيث يسلك المسار المرتفع حيث ستكون الشمس بعد ستة أشهر، وسيلعب القمر البدر شمال الدائرة القطبية الشمالية دور شمس منتصف الليل فى يونيو، ويحدث العكس فى خطوط العرض الجنوبية البعيدة حيث سيظل القمر البدر تحت الأفق مثل الشمس فى يونيو تماماً.
القمر البدر سيصل إلى أعلى نقطة فى السماء عند منتصف الليل فى كبد السماء مباشرة وسيغرب بالأفق الغربى الشمال الغربى مع شروق شمس الاحد.
بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدراً طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التى يكون فيها بزاوية 180 درجة من الشمس والتى ستحدث صبيحة الأحد 19 ديسمبر عند الساعة 07:35 ص بتوقيت مكة (04:35 ص بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر.
ان هذا البدر الصغير لن يكون له تأثير ذو أهمية تأثير على توازن الطاقة الداخلية لكوكبنا باستثناء ظاهرتى المد والجزر وهو أمر طبيعي، فمن المعروف بأن أكبر فرق بين المد والجزر يحدث عند اكتمال القمر أو اقترانه بداية الشهر، وخلال هذه مراحل القمر، تتحد قوى الجاذبية للقمر والشمس لسحب مياه المحيطات فى نفس الاتجاه، وبما أن هذا القمر البدر فى أبعد نقطة من الأرض فإن التباين أصغر بحوالى خمسة سنتيمتر من المد والجزر العادى.
خلال الليالى المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالى الساعة كل يوم، و بعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط فى سماء الفجر والصباح الباكر وفى ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.
يعتبر هذا الوقت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التى تبدو مسطحة لأن كامل القمر فى نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين.
اثناء الغروب
اصغر بدر خلال العام
اصغر بدر فى عام 2021
اصغر بدر فى عام 2021
اصغر بدر فى عام 2021
اصغر بدر فى عام 2021
اصغر بدر فى عام 2021
اصغر بدر فى عام 2021
البدر
البدر
البدر قبل الغروب
البدر
الحمام
السحب
الطيور اثناء الغروب
الطيور امام السحب
الطيور والسحب
الطيور والسحب
الطيور والسحب
الطيور والسحب
الطيور والسحب
الطيور والقمر
الغروب
القمر البدر
القمر على مسافة 405,932 كيلومتر
القمر قبل الغروب.
صورة رائعة للقمر
لحظة الغروب
لحظة الغروب
لحظة الغروب
لحظة الغروب
لحظة الغروب
لحظة الغروب
لحظة الغروب
منظر رائع للغروب
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