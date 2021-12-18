صحة القليوبية: 2502 فرقة ثابتة ومتحركة لتطعيم 111 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، عن انتهاء الاستعدادات الخاصة بانطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال، والتى من المقرر أن تنطلق غدا الأحد 19 حتى 22 ديسمبر الجاري، والتى تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، بنقطتين من طعم شلل الأطفال الفموى مع التأكد من بلعهم.

وبدوره أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فى حديثه لـ "اليوم السابع"، أنه تم تشكيل فرق ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى فرق متحركة من منزل إلى منزل، موضحا أن غجمالى الفرق المشتركة بالحملة بنطاق المحافظة 2502 فرقة، منها 353 فرقة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية، و2149 فرقة متحركة من منزل إلى منزل، كما أن المستهدف من الحملة تطعيم 1100840 طفل بنطاق المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى أنه من المقرر عمل فرق التطعيم من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساءا بالنسبة للفرق المتحركة، وحتى 8 مساء فى مكاتب الصحة والوحدات الصحية بالنسبة للفرق الثابتة.

وأوضح، أن الطفل يتلقى تطعيم مضاد لمرض شلل الأطفال من نوع سابين أحادي التكافؤ نمط 2، مشيرا إلى أن أسباب تأجيل التطعيم تتمثل في الأطفال الذين يعانون من أمراض حادة وارتفاع شديد في درجة الحرارة حيث يؤجل التطعيم لحين زوال الأعراض.

وكانت مديرية الشئون الصحية والإدارات الصحية بالمحافظة كثفت الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة والتدريب العملي لشباب وفتيات معاهد التمريض بالمحافظة المشاركين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال على مواقع العمل الفعلية وخطط الحملة الخاصة بكل إدارة صحية وكيفية الوصول للأطفال المستحقين للتطعيم بجميع أنحاء المحافظة.

كما تم عقد الاجتماعات المتتابعة للفرق الإشرافية بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، ومراجعة سلسلة التبريد بجميع الوحدات والإدارات للتأكد من سلامتها وسلامة المولدات الكهربائية، وعمل الصيانة اللازمة لها، وتم التأكيد عليهم بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوي أثناء التطعيم، في ظل الظروف الراهنة، والتوجيه بعمل الدعاية اللازمة للحملة بدور العبادة وغيرها.