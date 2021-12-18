اليوم السابع
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صحة القليوبية: 2 مليون و677 ألف مواطن تلقوا جرعتى لقاح كورونا حتى الآن

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:15 ص
صحة القليوبية: 2 مليون و677 ألف مواطن تلقوا جرعتى لقاح كورونا حتى الآن تطعيم لقاح كورونا - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار أعمال تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المختلفة بمراكز التطعيم المنتشرة على نطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى حتى الآن 1593928 مواطنا، فيما بلغ إجمالى عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية 1083494 مواطنا ومواطنة، ليصل إجمالى عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعتين 2 مليون و677 ألف و422 مواطنا ومواطنة.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، فى بيان لها، أنه بلغ إجمالى عدد المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمحافظة 96 مركز لتلقى اللقاح على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص هذه المراكز لتطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد دون انتظار والحصول على رسالة بتحديد المكان والموعد، كما ناشدت المواطنين بسرعة التسجيل والتوجه للمراكز المحددة من أجل تلقي اللقاح بكل سهولة ويسر.

وكان الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أكد أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن بالقليوبية، بالاتفاق مع الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي وفريق الوقائي بالمديرية من أجل تدشين 9 مراكز لقاحات بالمرور وجوازات السفر وتصاريح العمل بجميع مراكز المحافظة لتطعيم المواطنين المترددين علي تلك المصالح الحكومية بجميع المراكز والمدن التابعة لمحافظة القليوبية.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أنه جاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة وسلامة الشعب المصري، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.


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