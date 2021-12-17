اليابان تطلب من شركة "فايزر" التعجيل بتسليم إمدادات اللقاح المتعاقد عليها

أ ش أ

طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، من شركة "فايزر" الأمريكية تعجيل تسليم إمدادات لقاح فيروس "كورونا" المتعاقد عليها، وذلك في ضوء تزايد المخاوف من الانتشار العالمي لمتغير أوميكرون، المُتحور من الفيروس.



وقال مسئول رفيع المستوى داخل الحكومة اليابانية رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الجمعة، إن كيشيدا أجرى محادثات هاتفية مع ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية؛ حيث تتطلع اليابان إلى رفع معدلات الجرعات المُعززة من خلال فترة زمنية تتراوح بين ستة وثمانية أشهر على أخر جرعة.



يذكر أن اليابان تخطط لإعطاء الأولوية لمنح اللقاح المُعزز لكبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ومن المقرر أن يعلن كيشيدا عن الخطة بأكملها في وقت لاحق من اليوم.



ووفقًا لإعلان الحكومة اليابانية في نوفمبر الماضي، فإنها تخطط لتزويد الحكومات المحلية بـ 24 مليون جرعة من لقاح فايزر و 17 مليون جرعة من لقاح شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا بحلول فبراير القادم. ويوم أمس الخميس، أعطت وزارة الصحة اليابانية موافقة سريعة على لقاح موديرنا لاستخدامه في الحقن التعزيزية.