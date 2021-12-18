شمال سيناء تفوز بجائزة أفضل تجارب تنموية ناجحة وأفضل نظام لقواعد البيانات

شمال سيناء - محمد حسين

فازت محافظة شمال سيناء بجائزة أفضل تجارب تنموية ناجحة وأفضل نظام لقواعد البيانات.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، أن الفوز جاء في مسابقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التى نظمها المركز، وشهد توزيع جوائزها اليوم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في مركز سقارة بالهرم، وتم تسليم جائزة محافظة شمال سيناء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة نائبا عن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وتعتمد المسابقة التى تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على 3 محاور رئيسية هى: أفضل تجربة تنموية ناجحة بالمحافظات، أفضل دراسة دعم قرار، وأفضل نظام معلومات أو قاعدة بيانات، بالإضافة إلى مسابقة أخرى عن أفضل مؤسسة بالمحافظات تطبق نظام إدارة المؤسسة الإلكترونى.