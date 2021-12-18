اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 02:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سيناريو أولى جلسات محاكمة كريم الهوارى متهم حادث "الشيخ زايد" مطلع العام الجديد

السبت، 18 ديسمبر 2021 01:31 م
سيناريو أولى جلسات محاكمة كريم الهوارى متهم حادث "الشيخ زايد" مطلع العام الجديد محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطورات عديدة شهدتها قضية اتهام كريم الهوارى بالقتل الخطأ  لـ4 طلاب فى حادث تصادم "الشيخ زايد"، كان أبرزها نقله لمستشفى السجن بعد استقرار حالته الصحية.
 
ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة "كريم" مطلع العام المقبل وتحديدًا فى الأول من يناير عام 2022، وترصد "اليوم السابع" سيناريو أولى جلسات المحاكمة.
 
تبدأ جلسات محاكمة المتهمين فى قضايا الجنايات بإثبات حضور المتهم، وفريق دفاعه، ومن المتوقع أن يظهر "كريم الهوارى"، خلال جلسة محاكمته مرتديًا الزى الأبيض وهو زى الحبس الاحتياطي.
 
وأكد أسر الضحايا سعيهم لحضور أولى جلسات المحاكمة التى ستعود أمام إلى دوائر جنايات الجيزة، فى حالة سماح هيئة المحكمة لهم بالحضور.
 
تبدأ أولى الجلسات بتلاوة النيابة العامة أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، متضمن قائمة الاتهامات والتى تضم تهم القتل الخطأ وحيازة وتعاطى مواد مخدرة، ومخالفة السرعات المقررة.
 
بعد تلاوة أمر الإحالة تستمع هيئة المحكمة لطلبات الدفاع، بعدها تتخذ المحكمة قرارها باستكمال باقى إجراءات المحاكمة أو تأجيلها لوقت آخر.
 
وشهدت منطقة الشيخ زايد حادثا مروعا، تعود تفاصيله إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة، بوقوع حادث تصادم بالقرب من فرع النادي الأهلي، حيث تبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها المتهم وهو نجل رجل أعمال، بسيارة أخرى في اتجاه مقر النادي بالشيخ زايد، ووفاة 4 من مستقلي السيارة الثانية، وهم «عبد الله درويش ويوسف عباسي وسعيد حسن وعمر حمدي»، فضلًا عن إصابة قائد السيارة الأولى بإصابات طفيفة، وتبين استقرار حالته الصحية.

أخبار الحوادث

حادث تصادم

حادث الشيخ زايد

كريم الهوارى

حبس

قتل خطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقل كريم الهواري المتهم فى مصرع 4 طلاب بالشيخ زايد لمستشفى السجن بوادي النطرون

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 01:42 م

إلزام كريم الهوارى المتهم بحادث الشيخ زايد بحضور أولى جلسات محاكمته 1 يناير.. بث مباشر

الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:12 م

من هبة ونادين لـ"كريم الهوارى".. مدينة الشيخ زايد شاهد عيان على قضايا مشاهير.. سرقة الفنانة ديانا هشام وفيلا والدة حلا شيحة.. القبض على المتهمين بمضايقة هنا الزاهد وضبط حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:00 م

"هما دول".. كيف قادت الصدفة للقبض على محامىّ حادث الاستيلاء على كاميرات مراقبة واقعة كريم الهوارى؟.. وخبير يكشف عقوبات المتهمين حال الإدانة.. والشروع فى طمس أدلة وانتحال صفة رجال من الهيئة القضائية أبرز التهم

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 09:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة