سفير روسيا لدى واشنطن: لا نهدد أحدا وعضوية أوكرانيا في الناتو تتجاوز "الخطوط الحمراء"

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قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إن بلاده لا تهدد أحدا، إلا أن عضوية أوكرانيا المفترضة في الناتو تتجاوز "الخطوط الحمراء" لمصالح روسيا الوطنية.



وقال أنطونوف - في مقابلة مع مجلة "نيوزويك" الأمريكية اليوم السبت - إن: "تحذيرات الخارجية الأمريكية والبنتاجون اليومية بشأن الوجود العسكري الروسي المتزايد بالقرب من حدود أوكرانيا، ليست أكثر من دعاية" واصفا اتهام بلاده بوضع "خطط عدوانية" ضد أوكرانيا، بأنه "دعاية عديمة الصحة"، مضيفا: "أود أن أذكركم بأن روسيا تملك الحق في نقل القوات بشكل حر داخل أراضيها وتنفيذ الفعاليات التدريبية".



وتابع السفير الروسي: "أنه من غير المقبول بالنسبة لروسيا استمرار عسكرة أوكرانيا بمشاركة الناتو، ووجود القوات الغربية على أراضيها والانضمام المفترض لأوكرانيا إلى الحلف".. مؤكدا أنه من أجل منع استمرار تقدم الناتو نحو الشرق ونشر الأسلحة على الحدود الغربية لروسيا، يجب التوقيع على اتفاق ملزم قانونا بمشاركة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.