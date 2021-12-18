اليوم السابع
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سارقو السيارات بالقاهرة يعترفون: "بنبيعها بشوية مخدرات"

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:48 ص
سارقو السيارات بالقاهرة يعترفون: "بنبيعها بشوية مخدرات" حملة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اعترف لصوص بسرقة السيارات في القاهرة بواسطة "المفتاح المصطنع" ثم مساومة أصحابها عليها بالأموال، وبيع بعض المسروقات لعميل لهم في القليوبية مقابل حصولهم على المخدرات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المواطنات بإكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها بدائرة القسم، وتلقيها إتصالاً هاتفياً ساومها خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية")، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

 

 


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