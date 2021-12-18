زوجة الفنان محب كاسر تروى اللحظات الأخير من حياته.. فيديو

الغربية مصطفى عادل

كشفت السيدة حنان زوجة الفنان الراحل محب كاسر عن تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياته قبل وفاته داخل المستشفى بعد رحلة معاناة مع المرض وتم دفنه بمقابر عائلته بقرية أبو حمر مركز بسيون بمحافظة الغربية.

وأكدت لـ"اليوم السابع"، أنها تزوجت من الفنان الراحل منذ 11 عاماً ولم يرزقه الله بالأولاد، وكان يعامل أولادها كأنهم أولاده ويحبهم كثيراً.

وأضافت أن معاناته مع المرض بدأت منذ شهر 11 الماضى، وكانت حياته فى العبادة والصلاة وقيام الليل.

وأشارت إلى أن الفنان الراحل كان دائم ذكر اسم الله فى كل أوقاته ويستيقظ فى وقت متأخر لصلاة القيام، ثم يصلى الفجر وينتظر للضحى ثم يصلى الضحى ويتناول الإفطار ثم ينام ويستيقظ لصلاة الظهر.

وأضافت أنه أوصى قبل وفاته بدفنه بمقابر عائلته، كما أوصاها بأولادها وأوصى أولادها عليها، مؤكدة أنه زوج نجلها وكان يحبها وكأنها ابنته.

وتابعت أنها ليلة وفاته دخلت له للعناية المركزة وأمسكت بيده ثم ابتسم لها وترك يدها وصعدت روحه إلى خالقها بعد ذلك.