زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب جنوب اليونان

كتب إيهاب محمد

تعرضت مناطق في جنوب اليونان، اليوم السبت، لزلزال قوي بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات، ووفقا لموقع وكالة "رويترز"، أعلن معهد الديناميكا الجيولوجية اليوناني أن الزلزال وقع على عمق 58 كيلومترا تقريبا في الساعة 05:16 بتوقيت جرينتش في البحر بين بيلوبونيز وجزيرة كريت.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن السكان من أثينا إلى كريت شعروا بالزلزال، وكتب أحد الشهود في مدينة خانيا في جزيرة كريت، على لوحة شهادات المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، "لقد كان مدته حوالي 5 ثوانٍ، وكان قويًا جدًا حتى في الطابق السفلي من أحد المباني".

وقالت خدمة الإطفاء اليونانية إنه ليس لديها تقارير عن وقوع أضرار، وقال إفثيميوس ليكاس، رئيس المنظمة اليونانية للتخطيط لمكافحة الزلازل، لمحطة إي آر تي الحكومية اليونانية: "بسبب العمق الكبير، شعر الناس بالزلزال في منطقة أوسع".

وتقع اليونان في منطقة زلازل وكثيرا ما تتعرض لهزات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان.