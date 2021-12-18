اليوم السابع
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"زعلانة من جوزي".. سر اختفاء سيدة السويس من منزلها

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:11 ص
"زعلانة من جوزي".. سر اختفاء سيدة السويس من منزلها الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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أكدت سيدة أنها تركت منزل الزوجية في السويس بمحض إرادتها بعد تصاعد الخلافات مع زوجها، وفشل جميع المساعي والوسطاء لحل مشكلتها، حيث سافرت إلى البحر الأحمر واستأجرت شقة للإقامة بها.

وأضافت السيدة، أنها لم تبالي بما كتبه الأهالي والجيران على منصات التواصل الاجتماعي حول اختفائها، حتى حضرت الشرطة وأعادتها مرة أخرى لأسرتها.

وتداول على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" إختفاء (إحدى السيدات) بمحافظة السويس واستغاثة أهليتها لمساعدتهم فى العثور عليها.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة السويس) بغياب زوجته (ربة منزل) عن المنزل دون إتهام أحد بالتسبب فى ذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على المذكورة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحر الأحمر وتبين قيامها بترك منزل الزوجية برغبتها عقب تصاعد الخلافات الزوجية مع زوجها ، وإقامتها بمفردها بالشقة المشار إليها.. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية بعودتها.

 


اختفاء

اختفاء سيدة

سيدة مختفية

سيدة السويس المختفية

إعادة سيدة

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