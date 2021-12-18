اليوم السابع
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استعادة سيدة هربت من منزلها بالسويس بسبب خلافات زوجية

السبت، 18 ديسمبر 2021 12:43 ص
استعادة سيدة هربت من منزلها بالسويس بسبب خلافات زوجية الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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تداول على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" إختفاء (إحدى السيدات) بمحافظة السويس وإستغاثة أهليتها لمساعدتهم فى العثور عليها.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة السويس) بغياب زوجته (ربة منزل) عن المنزل دون إتهام أحد بالتسبب فى ذلك.
 تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على المذكورة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحر الأحمر وتبين قيامها بترك منزل الزوجية برغبتها عقب تصاعد الخلافات الزوجية مع زوجها ، وإقامتها بمفردها بالشقة المشار إليها.. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية بعودتها.

 


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